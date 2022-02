Caro bollette, Gava: serve scostamento di oltre 30 miliardi

(Teleborsa) - "Serve uno scostamento importante e adesso andremo nuovamente a richiederlo al Presidente Draghi e al Ministro Franco, serve uno scostamento importante perchè c'è da dare unDai dati che abbiamo sappiamo che servono qualcosa oltre i 30 miliardi per aiutare le imprese". Lo dice, sottosegretaria alla Transizione Ecologica, a 24 Mattino su Radio 24."Tutta la maggioranza - sostiene la sottosegretaria - è d'accordo su questo scostamento di bilancio perchè le segnalazioni arrivano a tutti. Abbiamo fatto un tavolo con il ministro Giorgetti la settimana scorsa anche con Confindustria Energia, da quell'incontro è emerso la quantificazione dei soldi che devono essere messi per aiutare le imprese."In questi giorni - conclude - c'è un dibattito forte, noi come forze politiche dobbiamo dare un segnale e al paese e alle imprese che