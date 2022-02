Exploit del settore costruzioni a Milano (+1,82%), seduta effervescente per Carel Industries

indice del settore costruzioni italiano

(Teleborsa) - Si muove a passi da gigante l'che fa anche meglio del, con un guadagno di 716 punti dopo che ieri ha archiviato la giornata a quota 39.345,4.L'intanto guadagna 7 punti dopo un incipit a quota 528.Nel, scambia in profit, che lievita dell'1,85%.Tra i titoli adel comparto costruzioni, prepotente rialzo per, che mostra una salita bruciante del 4,47% sui valori precedenti.Ben comprata, che segna un forte rialzo dell'1,03%.Tra ledi Milano, rialzo per, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 4,12%.Ottima performance per, che registra un progresso del 3,14%.Exploit di, che mostra un rialzo del 2,40%.