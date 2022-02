Francia, inflazione gennaio +0,3% mese +2,9% anno

(Teleborsa) -. Secondo la stima preliminare diffusa dall'Istituto Statistico Nazionale Francese (INSEE), i prezzi al consumo hanno registrato una variazione pari adopo il +0,2% di dicembre 2021. Il consensus era di -0,2%. I prezzi dell'energia sono visti ancora in crescita, sulla scia di quelli dei prodotti petroliferi, mentre quelli dei generi alimentari dovrebbero aumentare alla stessa velocità del mese precedente. I prezzi dei servizi dovrebbero rallentare e quelli dei manufatti dovrebbero diminuire a causa dei saldi invernali.L'inflazione aumenta anche a livello tendenziale, segnando undopo il 2,8% del mese precedente. Le attese del mercato erano per un +2,4%. "Questo aumento dell'inflazione dovrebbe derivare dall'accelerazione dei prezzi dell'energia, dei servizi e, in misura minore, dei generi alimentari - osserva l'INSEE - I prezzi dei manufatti dovrebbero rallentare e quelli del tabacco dovrebbero scendere leggermente".L', una misura utilizzata dalla BCE, registra una variazione tendenziale pari a +3,3% (dopo il +3,4% di dicembre e rispetto al +3% atteso), mentre su mese la variazione è pari a +0,1% (precedente +0,2%, atteso -0,2%).