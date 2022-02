Green pass e vaccino: cosa cambia da oggi, le novità

(Teleborsa) - Con il mese di febbraio scattano ufficialmentefissate dall'esecutivo per contenere la quarta ondata Covid. Novità anzitutto per ilche da oggi,, sarà ridotto dagli attualiNel dettaglio, sarà necessario presentare il(ottenibile tramite vaccino, tampone o certificato di guarigione) per entrare nei principaliI titolari o gestori degli esercizi non sono però obbligati a verificare il possesso del Green pass, ma possono effettuare dei controlli a campione.Si potrà inveceLa stretta poi interessa in particolare glicirca un milione e mezzo di persone che dovranno pagare una sanzione una tantum di 100 euro. Esentate le persone che non hanno fatto il vaccino per motivi di salute, a patto che presentino certificazione medica. I controlli per le sanzioni saranno fatti a campione e le multe saranno inviate dall'Agenzia delle entrate su segnalazione del Ministero della Salute.Prossimo step il 1(che si intende solo con vaccinazione o guarigione dal Covid) per tutti iChi verrà sorpreso senza il certificato rischia una multa che varia dai 600 ai 1.500 euro. Chi, invece, non presenterà la documentazione sarà considerato assente ingiustificato con la sospensione dello stipendio, ma manterrà il posto di lavoro.Le regole - che hanno effetto retroattivo - varranno da oggi e fino al 15 giugno. Il Governo intanto valuta l'ipotesi di rendere ilvisto che - almeno per ora - non è prevista alcuna altra somministrazione.