IEG, a marzo alla Fiera di Rimini torna MIR Tech

Italian Exhibition Group

(Teleborsa) - Dopo due anni di stop, l'industria del live music e dello spettacolo, si dà appuntamento a, la manifestazione organizzata da, dedicata all'intera filiera Light, Sound, Visual, Integrated System & Broadcast, che si terràLa prossima edizione della kermesse, unica in Italia nel settore, – fa sapere Ieg in una nota – è anche la prima a livello europeo, a ripresentarsi al pubblico."Giunta alla sua quinta edizione, MIR Tech – evidenzia Ieg – vuole dare una forte iniezione di fiducia a uno dei settori più duramente colpiti durante l'emergenza sanitaria e lo fa mettendo a disposizione delle aziende leader il suo format esclusivo, che quest'anno si sviluppa in 25mila mq di area espositiva, da animare con le novità in materia di tecnologie audio, video, luci per concerti, spettacoli e live show. Per i 3 giorni di fiera, infatti, è previsto un ricco palinsesto di momenti di intrattenimento e divertimento, fino a quelli più formativi e didattici, come workshop e talk, che vedranno alternarsi personaggi di spicco del settore, per esplorare le nuove sfide e le opportunità della filiera musicale".La forza della musica dal vivo tornerà ad animare ilstorica sezione che ospita gli ormai noti palchi per la prova delle soluzioni per concerti ed esibizioni live, messe ancora più in evidenza grazie ad uno speciale palco robotizzato, progettato per evidenziare nel dettaglio le apparecchiature on stage e quelle nel back stage. Tra le novità di quest'anno, ledove vivere un'esperienza verso un nuovo approccio multidimensionale dell'audio, che andrà oltre il suono stereo e surround.Nella musica, nel teatro e negli eventi aziendali la qualità di diffusione del suono fa la differenza, segna l'impatto e la riuscita dello show sul pubblico. Per enfatizzare questo aspetto, a MIR Tech quest'anno – spiega Ieg – sarà realizzato unoper ascoltare e valutare una vasta gamma di diffusori a sviluppo verticale e impianti a colonna dei migliori brand, che si identificano come le più innovative soluzioni per prestazioni sonore e mini invasive per gli ambienti.Sarà presente inoltre anche, azienda specializzata nella produzione audiovisiva e scenotecnica, sia dal punto di vista tecnologico che creativo progettuale che si presenterà con, un intero padiglione dedicato al mondo degli eventi live e televisivi, in cui lo spettatore potrà esplorare il mondo dell'entertainment, dal dietro le quinte fino alle più moderne tecnologie broadcast.Infine, riconfermando la sua vocazione a contribuire allo sviluppo professionale del settore e alla crescita formativa, anche quest'anno a MIR Tech sono previstitenuti da nomi di spicco del panorama italiano e rivolti al pubblico degli operatori.