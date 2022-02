Inwit, all'AD Ferigo interim nuova funzione Technology & Operations

Inwit

(Teleborsa) -ha adottato una variazione dell’assetto organizzativo, con l’obiettivo di accelerare ulteriormente l’execution degli obiettivi di crescita della Società e favorire lo sviluppo dell’infrastruttura Inwit, che beneficia del positivo ciclo di domanda e investimenti in atto, anche nel contesto delle iniziative favorite dal programma Next Generation EU.È stata pertanto istituita la funzione Technology & Operations, affidata ad interim all’, nell’attesa della nomina a breve di un Chief Technology Officer.Conseguentemente, il Consiglio di Amministrazione di Inwit, riunitosi oggi sotto la presidenza di Emanuele Tournon, a seguito del variato assetto organizzativo, ha aggiornato il perimetro dei key manager, confermando Diego Galli, responsabile Administration, Finance and Control e CFO della Società, e Gabriele Abbagnara, responsabile Marketing & Sales.Con l’istituzione della funzione Technology & Operations viene meno la qualifica di key manager precedentemente attribuita a Elisa Patrizi e a Massimo Giuseppe Scapini. Elisa Patrizi risulta titolare di 1.866 azioni ordinarie Inwit e Massimo Scapini non risulta titolare di azioni ordinarie Inwit.Al manager sarà riconosciuto un trattamento di severance, in conformità con la politica di remunerazione definita con il coinvolgimento di un comitato composto da amministratori a maggioranza indipendenti e approvata dall’Assemblea del 20 aprile 2021.