Italgas, inclusa per il terzo anno nel Sustainability Yearbook di S&P

Italgas

(Teleborsa) -è stata inclusa per il terzo anno consecutivo nel Sustainability Yearbook, la pubblicazione annuale di S&P Global che raccoglieesperienze, storie di successo e best practice provenienti dalle aziende leader a livello mondiale sui temi della sostenibilità.L’inclusione di Italgas è avvenuta a valle del Corporate Sustainability Assessment (CSA) condotto nel 2021. Italgas ha ottenuto anche il riconoscimento “Gold Class Distinction” per le eccellenti performance di sostenibilità.Complessivamente, sono 7.554 le società valutate di cui 716 quelle selezionate e inserite nel Sustainability Yearbook 2022 sulla base dei loro punteggi ESG.Il risultato raggiunto - si legge in una nota - è l’ulteriore conferma dell’impegno di Italgas verso tutti gli aspetti della sostenibilità, elemento che permea le scelte strategiche di sviluppo e su cui è basata l’operatività quotidiana. Il Sustainability Yearbook 2022 è solo l’ultimo dei riconoscimenti ottenuti da Italgas in ambito ESG. Di recente, il titolo Italgas è stato confermato nel FTSE4Good Index Series, che raggruppa le migliori aziende capaci di distinguersi per l’attenzione allo sviluppo economico sostenibile.