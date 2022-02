L'Indice del settore telecomunicazioni prosegue la serie di tre rialzi consecutivi (+0,60%)

comparto telecomunicazioni in Italia

EURO STOXX Telecommunications

indice del settore telecomunicazioni

indice dei giganti europei delle Telecomunicazioni

Telecom Italia

Ftse SmallCap

Tiscali

(Teleborsa) - Buona tenuta per ilche evidenzia un andamento poco superiore all'L'ha aperto a 10.654,02, in rialzo dello 0,60% rispetto alla vigilia, in raffronto all'che consolida su 284,31.Tra le azioni più importanti del comparto telecomunicazioni di Milano, controllato progresso per, che chiude in salita dello 0,91%.Tra le azioni del, brilla, chiudendo la seduta con un aumento del 5,81%.