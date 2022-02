OVS, vendite a livelli pre-pandemia. Avviato buyback

OVS

(Teleborsa) -, società di abbigliamento quotata su Euronext Milan, ha registrato: sono state pari a 1,36 miliardi di euro, in crescita del 34,6% rispetto al 2020 e in linea con i livelli pre-pandemia del 2019). Le vendite nette del quarto trimestre sono state di 380 milioni di euro, in crescita del 35% rispetto al 2020 e in linea con la situazione pre-covid. Le vendite del canalesono state in crescita del 23% sul 2020 e di oltre il 100% rispetto al 2019. L'rettificato al 31 gennaio 2022 è pari a circa 198 milioni di euro, in miglioramento sia rispetto alle previsioni che rispetto al 31 gennaio 2021."Nel complessopur in presenza di un impatto negativo derivante dall'inatteso lockdown che ha inciso nel primo trimestre e dall'aggravarsi dei contagi nelle ultime settimane dell'anno", ha commentato l'. La società ha confermato l'indicazione del risultato diper l'anno 2021 nella parte alta delle stime fornite al mercato il 15 dicembre 2021. Il flusso di cassa operativo (escludendo i proventi derivanti dall'aumento di capitale) ha superato i 120 milioni di euro."Il 2022 sarà ancora caratterizzato da- ha aggiunto Beraldo - Crediamo tuttavia che la nostra azienda sia ben posizionata per accogliere quei clienti che, a fronte di quello che riteniamo sarà una generale tendenza al rialzo dei prezzi, vorranno trovare in noi la miglior combinazione di qualità, prezzo corretto, moda e sostenibilità".Il consiglio di amministrazione di OVS, in esecuzione di quanto deliberato dall'assemblea degli azionisti del 28 maggio 2021, ha deliberato di(share buy-back) per un. L'autorizzazione ad effettuare gli acquisti ha durata fino al 28 novembre 2022, salvo revoca. Il programma è finalizzato ad incrementare il portafoglio di azioni proprie per dar corso ad eventuali operazioni di investimento (anche per contenere movimenti anomali delle quotazioni), per conservazione per successivi utilizzi (comprese le operazioni straordinarie) e a servizio di piani di compensi e di incentivazione.