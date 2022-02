Seduta all'insegna del toro a New York

Dow Jones

(Teleborsa) -, con ilche avanza a 35.132 punti; sulla stessa linea, chiude con il vento in poppa l', che arriva a 4.516 punti.in alto il(+3,29%); sulla stessa linea, su di giri l'(+1,92%).Si distinguono nel paniere S&P 500 i(+3,81%),(+2,68%) e(+2,40%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+5,08%),(+4,71%),(+3,11%) e(+2,61%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -1,39%.Piccola perdita per, che scambia con un -0,87%.Tentenna, che cede lo 0,87%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,69%.Tra i(+11,13%),(+10,68%),(+9,02%) e(+8,77%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -10,69%.Sensibili perdite per, in calo del 3,42%.In apnea, che arretra del 2,61%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,46%.Tra ledi maggior peso nei mercati nordamericani:15:45: PMI manifatturiero (atteso 55 punti; preced. 57,7 punti)16:00: ISM manifatturiero (atteso 57,5 punti; preced. 58,7 punti)14:15: Occupati ADP (atteso 208K unità; preced. 807K unità)16:30: Scorte petrolio, settimanale (preced. 2,38 Mln barili)14:30: Produttività, trimestrale (atteso 3%; preced. -5,2%)14:30: Costo unitario lavoro, trimestrale (atteso 1,5%; preced. 9,6%)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 245K unità; preced. 260K unità).