Spazio, in orbita satellite costellazione italiana Cosmo SkyMed

(Teleborsa) -il nuovo satellite della costellazione italiana, dopo una serie di rinvii dovuta al maltempo. Il lancio è avvenuto questa notte alle 00.11 italiane dalla base di, a bordo del vettoredella società americanaSi tratta del, parte del programma di Osservazione della Terra per scopi duali (civili e militari) e promosso dall'(ASI) e dalcn il contributo del. Con questo lancio, i satelliti Cosmo SkyMed di prima e seconda generazione arrivano a sei, consentendo di ampliare l’operatività e le capacità complessive dell’intera costellazione Cosmo SkyMed.La costellazione consente dinaturali da parte dell’uomo, come ad esempio l’eccesso di sfruttamento agricolo e dell’allevamento di bestiame, misurando l’urbanizzazione, rifiuti abusivi e la gestione delle risorse idriche. I dati radar di Cosmo SkyMed consentono di ottimizzare la classificazione dei terreni e il monitoraggio delle colture durante il ciclo di crescita, al fine di ottimizzare i raccolti, e di osservare monumenti, edifici storici o aree archeologiche studiandone i cambiamenti nel tempo.La costellazione rappresenta un, cone le sue joint venture Thales Alenia Space e Telespazio e con il contributo di un numero significativo di piccole e medie imprese. I dati generati dai satelliti Cosmo-SkyMed sono commercializzati in tutto il mondo dalla società e-Geos (Telespazio 80%, ASI 20%).