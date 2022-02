Tokyo positiva, banca centrale australiana non alza i tassi

Euro contro la valuta nipponica

(Teleborsa) -mostra un timido guadagno, con ilche mette a segno un +0,28%, in un'altra giornata di volumi contenuti sui mercati asiatici. Le borse della Cina continentale, Hong Kong, Corea del Sud e Singapore sono infatti chiuse per festività. In rialzo(+1,48%); sulla stessa linea, in frazionale progresso(+0,61%).Sul fronte degli annunci di politica monetaria, laha mantenuto i tassi allo 0,1%, andando contro le aspettative del mercato per un aumento, anche se ha concluso il suo programma di acquisto di bond come previsto. Sul fronte macroeconomico, ildel Giappone è sceso al 2,7% a dicembre 2021. Inoltre, l'attività dellain Giappone si è mostrata solida nel mese di gennaio 2022.Appiattita la performance dell', che tratta con un modesto +0,02%. Sostanziale invarianza per l', che passa di mano con un trascurabile +0,08%. Seduta sostanzialmente invariata per l', che tratta con un moderato +0,07%.Il rendimento dell'è pari 0,18%, mentre il rendimento delscambia 2,72%.Tra ledi maggior peso nei mercati asiatici:00:30: Tasso disoccupazione (atteso 2,8%; preced. 2,8%)01:30: PMI manifatturiero (atteso 54,6 punti; preced. 54,3 punti).