Zona Euro, PMI manifatturiero gennaio aumenta a 58,7 punti

(Teleborsa) - L'Eurozona continua a registrare una. Lo conferma l'ultimo report di Markit sui PMI, gli indici sulle aspettative dei direttori acquisti delle aziende manifatturiere. L'indice PMI manifatturiero è stato confermato in, inferiore alla stima preliminare di 59 punti e superiore rispetto ai 58 punti del mese precedente. L'indicatore dello stato di salute del settore manifatturiero, si conferma al di sopra della soglia dei 50 punti, che fa da spartiacque fra recessione ed espansione.A livello nazionale, il PMI insi è portato a 58,3 punti dai 62 precedenti, risultando al di sotto dei 61 del consensus. Il PMI dellaè salito a 59,8 punti rispetto ai 57,4 precedenti, ma risulta al di sotto dei 60,5 del consensus. Il dato dellasi è attestato a 55,5 punti, uguale alle attese, dai 55,6 precedenti, mentre laregistra un dato invariato a 56,2 punti, superiore ai 56 punti attesi."Pare che sino ad ora i manifatturieri dell'eurozona abbiano, con le aziende che hanno riportato a gennaio il maggiore miglioramento della produzione e dei nuovi ordini in quattro mesi - ha affermato Chris Williamson, Chief Business Economist presso IHS Markit - Anche le previsioni future sono più rosee, con l'ennesimo allentamento dei parecchi ritardi nelle consegne che ha giocato un ruolo fondamentale nell'incoraggiare i produttori manifatturieri a rivedere al rialzo le proprie previsioni per la crescita del prossimo anno al livello più alto da giugno".nell'eurozona, con un ritorno alla crescita in Germania, nei Paesi Bassi e in Austria in contrasto con l'espansione più lenta in Italia, Spagna e Grecia e la quasi stagnazione della produzione in Francia - ha osservato - In aggiunta, nonostante alcuni ritardi nelle consegne sono diminuiti dal picco dello scorso anno,e per numerosi beni strumentali, ostacolando la produzione e trasformandosi in una maggiore pressione al rialzo sui prezzi".