AMC emette bond per rifinanziare debito contratto durante pandemia

AMC Entertainment

(Teleborsa) -, catena di cinema statunitense e uno dei cosiddetti meme stock, ha avviato un'con scadenza 2029 per finanziare il. I proventi dell'emissione delle nuove obbligazioni, che secondo Bloomberg dovrebbero avere un rendimento di circa l'8%, ripagheranno il debito in scadenza nel 2025 con un tasso di interesse del 10,5%, ha detto la società in una nota.L'annuncio odierno rispetta quanto annunciato a inizio anno dal CEO Adam Aron. "Nel 2020 e all'inizio del 2021, AMC ha assunto debiti a tassi di interesse elevati per sopravvivere. Se possiamo, nel 2022 vorrei rifinanziare parte del nostro debito per, anticipare alcune scadenze del debito di diversi anni e allentare i covenants", aveva detto in una serie di tweet.