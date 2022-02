Banco Santander, utili in crescita nel quarto trimestre

Banco Santander

Banco Santander

Ibex 35

banca spagnola

Banco Santander

(Teleborsa) - Gli utili diper il quarto trimestre 2021 registrano un rimbalzo a 2,28 miliardi di euro da 277 milioni, in linea con le stime di consensus. Isono cresciuti da 10,92 a 11,78 miliardi.Nell'intero anno 2021 l'utile è pari a 8,1 miliardi di euro, in crescita del 25% rispetto al periodo pre-covid del 2019.Nonostante i buoni risultati, il titolosulla piazza spagnola tratta in ribasso dello 0,96%.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell'. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione allarispetto all'indice di riferimento.Lo status tecnico diè in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 3,182 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 3,096. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 3,267.