Bonus mobilità, le indicazioni dell'Agenzia delle Entrate per il credito di imposta da 750 euro

(Teleborsa) - Dal 13 aprile e fino al 13 maggio 2022 chi ha rottamato un vecchio veicolo (categoria M1) e ha acquistato un mezzo più “green” tra agosto e dicembre 2020 potrà trasmettere all’il modello per ottenere unfino aper l’acquisto di biciclette, monopattini elettrici, e-bike. Lo sconto fiscale riguarda anche gli utenti che si siano abbonati al servizio pubblico oppure ai servizi di car sharing. Il bonus può essere fatto valere solo nella dichiarazione dei redditi. A fine gennaio, infatti, unfirmato dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, ha definito i criteri e le modalità di fruizione dell’agevolazione prevista dal Dl Rilancio. In quell’occasione è stato approvato anche il modello di comunicazione che i contribuenti dovranno trasmettere alle Entrate.Per accedere all’agevolazione, nel limite complessivo di spesa di, è necessario aver consegnato per la, nello stesso periodo, contestualmente all’acquisto di un veicolo, anche usato, con emissioni di CO2 comprese tra 0 e 110 g/km, un secondo veicolo di categoria M1 (automobili) rientrante tra quelli previsti dalla normativa in materia.