Borse europee positive. A Milano saliscendi di Saipem

(Teleborsa) - Si muovono in territorio positivo le principali borse europee che seguono i rialzi messi a segno dai mercati americani e asiatici.Sul mercato valutario, l'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,128 con gli investitori concentrati sull'inflazione oggi dell'eurozona e sul direttivo della BCE domani. Poco mosso l'che scambia sui valori della vigilia a 1.799,9 dollari l'oncia. Seduta in lieve rialzo per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che avanza a 88,54 dollari per barile in vista della riunione odierna dell'Opec+ Sui livelli della vigilia lo, che si mantiene a +134 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona all'1,31%.guadagno moderato per, che avanza dello 0,46%, piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dello 0,62%; giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +0,29%. Il listino milanese mostra un timido guadagno, con ilche sta mettendo a segno un +0,57%, proseguendo la serie positiva iniziata lunedì scorso; sulla stessa linea, ilprocede a piccoli passi, avanzando a 29.838 punti.Tra idi Milano, in evidenza(+2,52%),(+1,89%),(+1,74%) e(+1,73%).I più forti ribassi, invece, si verificano suche continua la seduta con -1,59%.Piccola perdita perche scambia con un -0,84%.Tentennache cede lo 0,71%.Ancora deboleche registra una flessione dello 0,67% dopo i cali dei giorni scorsi in seguito all'annuncio del profit warning.Tra i(+3,30%),(+2,48%),(+2,43%) e(+2,25%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,86%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,81%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,46%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,78%.