Capolarato, Orlando: patologia, occorre riconoscere il valore del lavoro agricolo

(Teleborsa) - Ilè una "patologia" che trova la sua genesi in alcune "fisiologie", tra le quali quella di un "mercato che non riconosce al valore della produzione agricola il giusto prezzo". Lo ha detto oggi il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali,, intervenendo al CNEL all'evento "Qualità del lavoro in agricoltura". Orlando ha rivendicato l'avvio "di unimportante nelle funzioni dell'ispettorato del lavoro", non scavalcando ma sommando le funzioni che "le Regioni già svolgono" e ha auspicato la costituzione diche includano anche la figura del "", perché "chi fa da tramite ed è in grado di mediare è un pezzo fondamentale nella riuscita del nostro disegno".Il ministro ha inoltre sottolineato come nella nuova(PAC) sia stata "introdotta una nuova, che ci permetterà di assegnare un peso significativo al lavoro virtuoso e di tutelare quelle imprese che non si basano sul lavoro sfruttato".A margine dell'evento, Orlando ha parlato anche della morte di, il ragazzo deceduto durante il tirocinio in un'azienda in provincia di Udine 10 giorni fa. "Con ilabbiamo attivato un tavolo per rivedere complessivamente tutte le fasi in cui i ragazzi vanno sui luoghi di lavoro. Si tratta di fare in modo che non si vada semplicemente in luoghi di lavoro ma in luoghi che abbiano una sorta di certificazione ulteriore, una specie di bollino blu. Non basta soltanto il rispetto della normativa sulla, si tratta di mandare i ragazzi a formarsi in luoghi dove lo standard sia ancora più elevato di quello previsto dalla legge", ha dichiarato il ministro.