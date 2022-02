Capri Holdings aumenta guidance. Per Versace ricavi oltre 1 miliardo

Capri Holdings

(Teleborsa) -, gruppo del lusso che controlla i marchi Versace, Jimmy Choo e Michael Kors, ha annunciato risultati finanziari in netto miglioramento per il terzo trimestre dell'anno fiscale 2022 (terminato il 25 dicembre 2021) e alzato le previsioni per l'intero esercizio. Ildel terzo trimestre è stato di 1,6 miliardi di dollari, in aumento del 24% rispetto allo scorso anno. L'è stato di 339 milioni di dollari, o 2,22 dollari per azione diluita, rispetto ai 250 milioni di dollari, o 1,65 dollari per azione diluita, nell'anno precedente. In particolare, i ricavi disono stati di 251 milioni di dollari (+29%), mentre l'utile operativo è stato di 32 milioni di dollari e il margine operativo del 12,7%, rispetto ai 13 milioni di dollari e al 6,7% dell'anno precedente."Siamo lieti di segnalare che la performance del terzo trimestre hain termini di ricavi, margine operativo e utile per azione - ha commentato il- I risultati sono stati guidati da une la continua esecuzione delle nostre iniziative strategiche". "Stiamo aumentando le previsioni sui ricavi e sugli utili dell'anno fiscale 2022 in base alla forza di tutte le nostre case di lusso - ha aggiunto - Guardando all'anno fiscale 2023, prevediamo di generare entrate e crescita degli utili a doppia cifra".Per l', Capri Holdings prevede entrate totali di circa 5,56 miliardi di dollari (la stima precedente era di 5,4 miliardi di dollari), con un margine operativo di circa il 19% e un utile diluito per azione di circa 6 dollari. Per Versace sono attese entrate totali di circa 1,08 miliardi di dollari, con un margine operativo di circa il 17%.Per l'è atteso un fatturato totale di circa 6,1 miliardi di dollari, con l'espansione del margine lordo di circa 50 punti base (che riflette i benefici di iniziative strategiche parzialmente compensati da maggiori costi della catena di approvvigionamento), un margine operativo di circa il 19% e un utile diluito per azione di circa 6,60 dollari. Per Versace sono attese entrate totali di circa 1,3 miliardi di dollari e un margine operativo di circa il 18%.