Dad, Green Pass e colori: atteso nuovo decreto Covid

(Teleborsa) - Rivedere le regole per lacosì come lama anchenelle Regioni e una verifica sull'attuazione del: tanti i temi sul tavolo delconvocato per le 16 di oggi a Palazzo Chigi.: si starebbe ragionando alla possibilità di estendere alle elementari le regole già in vigore per medie e superiori,ossia una classe va ina partire da tre contagi, mentre con due positivi sarà in didattica a distanza solo chi non è vaccinato o chi è vaccinato o guarito da più di 120 giorni. Al vaglio anche l'ipotesi di ridurre laalle medie e superiori, superandola per chi ha la terza dose e limitarla a soli 5 giorni per gli altri.Quanto alla durata delper chi ha già fatto la terza dose di vaccino, ovviamente al netto di nuove situazioni di carattere sanitario e in attesa che Ema e Aifa decidano su una eventuale quarta dose che, al momento, non è prevista. Il CdM potrebbe anche sancire il superamento del sistema a "colori" attuale nelle Regioni, con lelegate ai contagi e al computo dei ricoveri per Covid.Si farà anche il punto. Nel brevissimo incontro di lunedìha chiesto a tutti i ministri di indicare lo "stato di attuazione degli investimenti e delle riforme di competenza, segnalando l`eventuale necessità diTanti gli obiettivi da centrare nelper mettere le mani su seconda e terza tranche di prestiti e finanziamenti a fondo perduto per un totale di(40 al netto del prefinanziamento)