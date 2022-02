Ferrari, Vigna: portafoglio ordini copre fino a 2023. Nuove partnership tech

(Teleborsa) - "Abbiamo il, in crescita a doppia cifra rispetto all'anno precedente. Questo copre fino al 2023, con tutte le regioni che mostrano una crescita significativa". Lo ha affermato l'amministratore delegato di Ferrari,, durante la conference call sui conti preliminari del 2021 . "Il trend positivo ha caratterizzato l'intero anno ed è proseguito nel quarto trimestre, quando abbiamo registrato un'impressionante raccolta ordini nonostante la nostra decisione di", ha aggiunto."Abbiamo, come dimostra anche il solido andamento del nostro business dell'usato, e sull'entusiasmo dei nostri clienti, la cui gioia nel condividere con noi la loro passione Ferrari è stata così evidente ai nostri eventi", ha spiegato l'AD, sottolineando il fatto che la casa di Maranello abbia "raggiunto risultati record in tutte le metriche e siamo tornati ai livelli pre pandemia"."Prevediamo, completando i 15 promessi al Capital Markets Day nel 2018. Nel 2022, sveleremo il tanto atteso, che sono fiducioso supererà le aspettative dei nostri clienti - ha detto Vigna durante l'incontro con la comunità finanziaria - L'ho guidata più volte sulle colline intorno a Maranello e posso testimoniare che l'esperienza di guida è davvero stupefacente, ma non voglio dire di più per evitare di rovinare la sorpresa".. Siamo già attivi con i nostri modelli ibridi ed è un modo per mantenerci al passo con i tempi", ha detto Vigna durante la conference call. Sul fronte digitale "dobbiamo porre attenzione ad aree come il NFT e il metaverso", ha aggiunto. Il numero uno della casa di Maranello ha anche detto che "a breve", ricordando i recenti accordi già stretti con "LoveFrom, Amazon e Velas, solo per menzionarne alcuni".Intanto, prosegue la strategia didel marchio: a giugno 2021 è stato lanciata la prima collezione moda Ferrari e a luglio è stato riaperto il ristorante Cavallino a Maranello. "Nel 2022 puntiamo ad andare oltre e la prima importante pietra miliare di questo percorso sarà il fashion show a Milano più avanti in questo mese", ha detto a questo proposito.A chi chiedeva di potenziali impatto dall'aumento dei prezzi delle materie prime, ha risposto: "facciamo grande attenzione all'aumento dei prezzi di energia e alluminio, ma". Inoltre, Vigna ha spiegato che la casa di Maranello può gestire gli aumenti anche grazie al pricing di alcuni modelli e ai programmi di personalizzazione. Il CFO Antonio Picca Piccon ha poi confermato che "la". Nel 2021, Ferrari ha consegnato 11.155 unità, in aumento del 22% rispetto al 2020 quando, a causa della pandemia, erano state consegnate ai clienti 9.119 auto. Ferrari aveva superato le 10 mila consegne annue nel 2019.La casa automobilistica darà ai 4.500 dipendenti un, secondo quanto annunciato dall'AD. "L'anno è stato eccezionale grazie alla passione e alla dedizione del personale e per premiare i loro successi, in linea con i forti indicatori di performance della società sono lieto di annunciare il premio annuale fino a poco più di 12.000 euro per i nostri dipendenti", ha detto durante la call. Si tratta della prima volta che il premio Ferrari supera i 10.000 euro.