Green Pass, per chi ha già ricevuto tre dosi di vaccino il certificato avrà "durata indefinita"

(Teleborsa) - Per chi è vaccinato o guarito e ha ricevuto tre dosi di vaccino ilavrà "durata indefinita". Questa è la definizione utilizzata dal governo nella bozza di decreto che dovrebbe essere approvata oggi dal consiglio dei Ministri. Nella stessa riunione saranno prese anche altre misure per garantire lo svolgimento di alcuni, prima fra tutti la settimana della moda. Ilin vigore prevede che da oggi il Green Pass rafforzato abbia una validità di sei mesi dall'ultima somministrazione di vaccino ma, non avendo le agenzie regolatorie fissato i termini per un'eventuale, il governo ha deciso di garantire la "" in modo che non ci sia il rischio che la certificazione perda validità.La terza dose è stata infatti autorizzata il 15 settembre e quindi dal 15 marzo chi ha completato il ciclo vaccinale rischia di non avere lache consente di andare al bar o al ristorante, svolgere l’attività sportiva, frequentare i luoghi dello spettacolo.Nel decreto dovrebbero trovare spazio anche alcuneper gli arrivi dall’estero e per consentire lo svolgimento dei grandi eventi. In particolare per chi proviene dai Paesi che non hanno gli stessi obblighi dell’Italia legati al green pass e deve partecipare ad eventi come la "" si valuta di introdurre l’obbligo di tampone.