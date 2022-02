Mercati in stand-by. Tonica Piazza Affari spinta dalle banche

S&P-500

GVS

(Teleborsa) - Giornata all'insegna della cautela per i listini azionari europei., che prende un largo vantaggio rispetto al resto d'Europa. Nel frattempo, a Wall Street è poco sopra la parità l'. Alla borsa di Milano, conche è la migliore del FTSE MIB eche sale in attesa della presentazione del nuovo piano prevista per venerdì. Altra giornata in rosso per Saipem, con il mercato che attende le prossime mosse della società e dei principali azionisti per far fronte al pesante rosso del 2021. Chiude in negativo anche, sull'ipotesi di fusione con Saipem. Seduta positiva per, che ha svelato risultati positivi per il 2021 e ha annunciato di avere ildella sua storia.L'mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,25%. Seduta in lieve rialzo per l', che avanza a 1.809 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) in calo (-0,91%) si attesta su 87,4 dollari per barile.Avanza di poco lo, che si porta a +136 punti base, evidenziando un aumento di 1 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari all'1,36%.è stabile, riportando un moderato -0,04%, giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +0,63%, e seduta senza slancio per, che riflette un moderato aumento dello 0,22%.Piazza Affari archivia la giornata con un guadagno frazionale suldello 0,60%, proseguendo la serie positiva iniziata lunedì scorso; sulla stessa linea, ilprocede a piccoli passi, avanzando a 29.829 punti.Pressoché invariato il(+0,18%); poco sopra la parità il(+0,56%).Dai dati di chiusura di Milano, il controvalore degli scambi nella seduta odierna risulta essere stato pari a 2,65 miliardi di euro, in ribasso (-5,91%), rispetto ai precedenti 2,81 miliardi; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,88 miliardi di azioni della seduta precedente agli odierni 0,72 miliardi.di Milano, troviamo(+3,23%),(+3,17%),(+2,38%) e(+2,01%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -2,15%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,24%.Piccola perdita per, che scambia con un -0,99%.Tentenna, che cede lo 0,74%.di Milano,(+3,08%),(+2,89%),(+2,43%) e(+2,40%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -3,07%.Seduta drammatica per, che crolla del 2,38%.Sensibili perdite per, in calo del 2,13%.In apnea, che arretra del 2,10%.