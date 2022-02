MPS Capital Services al terzo posto nella classifica MEF 2021 degli specialisti in titoli di Stato

Mps Capital Services

(Teleborsa) -si mantiene sul podio nella classifica 2021 degli specialisti inredatta dal Ministero dell’Economia e delle Finanze che premia le banche più attive nel mercato dei Bot e dei Btp. Per la quinta volta negli ultimi sette anni la società del Gruppo Montepaschi chiude fra le prime posizioni della particolare classifica delle più importanti realtà italiane e straniere - per quattro volte al primo posto - consolidandosi come soggetto specializzato e globalmente riconosciuto nel trattamento delMps Capital Services è riuscita a raggiungere la terza posizione per l’anno appena concluso grazie ad una costante presenza alle, per l’impegno profuso nel favorire lasul mercato secondario e per aver dimostrato negli anni di possedere una struttura adeguata ed altamente specializzata.Laconsidera i parametri definiti ogni anno dalsulla base di una serie di criteri oggettivi e formalizzati, volti a valutare la qualità dell’intero servizio svolto dagli specialisti (aste, primario, secondario)., Direttore Generale di Mps Capital Services ha commentato: "Mantenere una costante presenza in posizione di vertice in un mercato rilevante per il nostro Paese, ottenendo un riconoscimento così importante dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, è per Mps Capital Services e per il Gruppo Montepaschi motivo di grande orgoglio e soddisfazione. La dedizione e la competenza dei nostri specialisti hanno permesso di farci riconoscere come interlocutori credibili in un comparto di rilevanza strategica; non posso che condividere la mia soddisfazione con tutti i dipendenti che hanno reso possibile il raggiungimento di questo risultato".