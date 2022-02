Open Fiber, nel 2022 confermata tra le aziende dove si lavora meglio

(Teleborsa) - Doppio riconoscimento per. L'azienda è stata certificata per il terzo anno consecutivoe per il secondo anno di seguito. In particolare, – sottolinea Open Fiber in una nota – ilattesta l'eccellenza delle politiche del personale adottate in azienda; il, attraverso un sondaggio anonimo destinato a tutti i dipendenti, certifica le aziende che si contraddistinguono per gli ambienti di lavoro eccellenti, per la qualità dei rapporti che in essi si sviluppano e per l'attuazione di Best Practice basate sulla centralità della persona."È particolarmente significativo aver ottenuto i due riconoscimenti quasi in simultanea, a conclusione di un anno importante e complesso e all'inizio di un periodo di intense trasformazioni sociali e del mondo del lavoro. – afferma–. Ci incoraggia sapere che il nostro progetto di creare un ambiente di lavoro agile, stimolante ed inclusivo è apprezzato e riconosciuto, soprattutto dai nostri colleghi".In un anno ancora caratterizzato dall'emergenza, Open Fiber fa sapere di aver "continuato ad assumere e ad investire sullo sviluppo professionale dei propri collaboratori" e "consolidato i programmi di welfare e di caring, ponendo una particolare attenzione ai nuovi bisogni emersi, quali il benessere fisico, emotivo e familiare"."Le certificazioni ricevute ci spingono a fare sempre meglio, certi che la chiave per raggiungere gli obiettivi che abbiamo davanti sia nelle persone che ogni giorno lavorano per realizzarli. La centralità delle persone, insieme all'innovazione e alla digitalizzazione, – conclude– rappresentano una leva strategica del successo di Open Fiber".