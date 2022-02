Orsero corre a Piazza Affari dopo la nuova guidance 2022

Orsero

Orsero

FTSE Italia Star

Orsero

Orsero

(Teleborsa) - Protagonista, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 9,21% dopo aver annunciato la nuova guidance per il 2022."Seppur in un contesto complicato a causa del forte incremento dei costi lungo le filiere agricole e produttive, la nostra previsione sul 2022 è complessivamente molto buona - ha commentato Raffaella Orsero, CEO del gruppo". Orsero stima ricavi nel range 1,1-1,13 miliardi di euro, l'Ebitda è atteso tra 65-68 milioni e l'utile netto è previsto nella forchetta 30-32 milioni.A livello comparativo su base settimanale, il trend dievidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori versorispetto all'indice.Le tendenza di medio periodo disi conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 12,82 Euro. Supporto stimato a 12,12. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 13,52.