Pagamenti digitali, Enel X e PayDo lanciano "RicaricaQui"

(Teleborsa) - Trasferire fondi in modo facile su qualsiasi conto o carta dotata di IBAN utilizzando unicamente il numero di cellulare del destinatario senza dover inserire l'IBAN dello stesso. Con questo obiettivo, società controllata al 100% da, estart-up italiana emergente nel mondo del fintech e dei pagamenti digitali, hanno lanciato il"Con RicaricaQui offriamo alle persone una soluzione innovativa per inviare contante a un conto bancario, o semplicemente ricaricare una carta prepagata con IBAN, avvicinando quindi sempre più i nostri clienti ai pagamenti digitali – ha dichiarato–. Con il supporto di PayDo proponiamo un servizio che semplifica la vita alle persone e risponde agli stimoli del mercato del fintech in continua evoluzione. Il nostro obiettivo è quello di affermarci come uno dei più importanti player del settore dei pagamenti digitali mettendo a disposizione dei clienti un ventaglio di opportunità che soddisfino le loro esigenze e con l'operazione di oggi abbiamo aggiunto un ulteriore tassello in questo percorso di crescita"."La partnership con un player tecnologico di primo piano come Enel X evidenzia concretamente il nostro concetto di piattaforma: perfettamente personalizzabile e integrabile a seconda delle esigenze – dichiara–. L'evoluzione dei servizi di pagamento sta aprendo le porte a concrete collaborazioni tra istituti di pagamento e aziende fintech che contribuiscono allo sviluppo di soluzioni innovative volte a semplificare le operazioni quotidiane. Rappresenta anche la testimonianza di un approccio virtuoso basato sulla capacità di collaborare ed erogare servizi innovativi e ad alto valore aggiunto, con tempi rapidi di integrazione, rispondendo così, come nel caso di Enel X, al progetto di realizzare un nuovo servizio a valore aggiunto per la clientela e dare la possibilità di utilizzarlo nel più breve tempo possibile".Il, grazie alla piattaforma messa a disposizione da PayDo, – spiega Enel in una nota – permette a chiunque di recarsi presso la rete di punti vendita Enel X Pay presenti sul territorio per effettuare le operazioni di trasferimento di denaro a qualsiasi beneficiario in Italia e in Europa in modo veloce e sicuro senza dover scaricare ulteriori app. Per accettare la RicaricaQui il destinatario dovrà dare l'ok all'sms che riceverà sul proprio smartphone e seguire la breve procedura.