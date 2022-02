Positiva la Borsa di New York. Alphabet e AMD spingono il Nasdaq

Alphabet

(Teleborsa) -, anche grazie alla. Su tutte spicca(Google), con pubblicità e cloud che spingono i ricavi oltre le attese.anche, con l'outlook 2022 sopra le attese grazie alla forte domanda di chip, e, che ha alzato le previsioni per esercizio in corso., con trimestrale e guidance deludenti (anche a causa delle scelte di). Sul fronte macroeconomico, ha deluso fortemente l'andamento dei nuovi posti di lavoro nel settore privato statunitense a gennaio 2022, mentre sono risultate in forte aumento le domande di mutuo negli Stati Uniti nella settimana al 28 gennaio 2022.A Wall Street, ilè sostanzialmente stabile e si posiziona su 35.460 punti, mentre, al contrario, l'procede a piccoli passi, avanzando a 4.576 punti. Positivo il(+0,99%); come pure, in denaro l'(+0,73%). In luce sul listino nordamericano S&P 500 i comparti(+3,97%),(+0,54%) e(+0,47%). Il settore, con il suo -1,01%, si attesta come peggiore del mercato.Tra i(+1,01%),(+0,95%),(+0,92%) e(+0,87%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,06%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,99%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,98%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,84%.Tra i(+9,33%),(+9,15%),(+8,34%) e(+3,58%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -9,43%.Svettache segna un importante progresso del 6,00%.Sensibili perdite per, in calo del 4,86%.In apnea, che arretra del 2,67%.Tra lepiù importanti dei mercati statunitensi:14:15: Occupati ADP (atteso 207K unità; preced. 776K unità)16:30: Scorte petrolio, settimanale (atteso 1,53 Mln barili; preced. 2,38 Mln barili)14:30: Produttività, trimestrale (atteso 3%; preced. -5,2%)14:30: Costo unitario lavoro, trimestrale (atteso 1,5%; preced. 9,6%)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 245K unità; preced. 260K unità).