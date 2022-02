Sony alza guidance anno, conti trimestre sopra attese

Sony

(Teleborsa) - Il colosso giapponesechiude ilcon una 465,2 miliardi di yen superando le stime degli analisti, trainato dalla sua divisione cinema ma anche dai suoi sensori di immagine per smartphone. L'è in crescita dell'11% su base annua a 346,2 miliardi di yen.Lenel trimestre sono aumentate del 13% a 3.031,3 miliardi di yen, grazie in particolare alla divisione musicale guidata in parte dallo streaming.Il gruppo nipponico ha, che si concluderà a fine marzo. Sony prevede ora un utile netto annuo di 860 miliardi di yen contro i 730 miliardi di yen dell'ultima previsione rilasciata ad ottobre, ed un utile operativo di 1.200 miliardi di yen rispetto ai 1.040 miliardi di yen stimati in precedenza. Invariate le previsioni di vendita a 9.900 miliardi di yen.