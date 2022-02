Starbucks, Omicron colpisce le vendite. Aumenterà ancora i prezzi

Starbucks

(Teleborsa) -ha riportato risultati in chiaroscuro per il primo trimestre dell'anno fiscale 2022 (terminato il 2 gennaio 2022). Isono stati pari a 8,1 miliardi di dollari, in crescita del 19% rispetto allo stesso periodo del precedente esercizio. Lesono aumentate del 13%, trainate da un aumento del 10% delle transazioni e da un aumento del 3% dello scontrino medio. Le vendite comparabili negli Stati Uniti sono aumentate del 18%, ma la divisione internazionale è diminuita del 3%, riflettendo un calo del 14% in Cina. Su base rettificata, l'utile per azione è stato di 72 centesimi. Il mercato, secondo dati Refinitiv, si aspettava ricavi pari a 7,95 miliardi di dollari, una crescita delle vendite comparabili del 13,2% e un utile per azione di 0,80 dollari."Sebbene la domanda sia stata forte, questa pandemia non è stata lineare e il contesto macroeconomico rimane dinamico poiché abbiamo subito", ha detto Kevin Johnson, presidente e amministratore delegato. La società ha aperto 484 nuovi negozi netti nel primo trimestre dell'anno fiscale 2022, portando il totale al nuovo record di 34.317 negozi a livello globale."Quando è iniziata l'ondata di Omicron, i costi inflazionistici e la carenza di personale sono stati amplificati, ben al di sopra delle nostre aspettative", ha affermato Johnson durante la call con gli investitori. Dopo l'dei menu in ottobre e gennaio, la catena prevede di aumentarlie ridurrà le spese per il marketing e le promozioni, ha affermato il CEO.Intanto, peggiora la performance dia Wall Street, dove mostra, portandosi a 98. Attesa per il resto della seduta un'estensione della fase ribassista con area di supporto vista a 95,44 e successiva a quota 92,89. Resistenza a 99,85.