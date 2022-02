Tokyo in rialzo segue orme Wall Street

Euro contro la valuta nipponica

(Teleborsa) - Scambi in forte rialzo per la Borsa di, in scia alla chiusura positiva di Wall Street. L'attenzione degli investitori resta concentrata sullee sulle indicazioni che arriveranno dal rapporto sull'occupazione per il mese di gennaio, in programma venerdì.L'indice giapponesemette a segno un guadagno dell'1,68%, proseguendo la serie positiva iniziata venerdì scorso.Intanto continuano a rimanereHong Kong, Corea del Sud, Shanghai, Shenzhen e Singapore.Tra le altre borse aperte ed ancora in contrattazione, positiva(+1,11%); sulla stessa tendenza, buona la prestazione di(+1,19%).La giornata si presenta piatta per l', che mostra un esiguo +0,01%. Seduta fiacca per l', che passa di mano con un trascurabile -0,03%. Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell', che sta facendo un moderato -0,03%.Il rendimento dell'scambia 0,18%, mentre il rendimento per ilè pari 2,75%.