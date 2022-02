Tonica Wall Street, spinta dalle trimestrali

Alphabet

(Teleborsa) -, che estende i guadagni per il quarto giorno consecutivo dopo un difficile avvio d'anno. A spingere gli indici americani sono le buone trimestrali annunciate in questi giorni. Su tutte(Google), con pubblicità e cloud che spingono i ricavi oltre le attese.anche, con l'outlook 2022 sopra le attese grazie alla forte domanda di chip, e, che ha alzato le previsioni per esercizio in corso., con trimestrale e guidance deludenti (anche a causa delle scelte di). In, con la variante Omicron che colpisce le vendite e la società che aumenterà ancora i prezzi. ha deluso fortemente l'andamento dei nuovi posti di lavoro nel settore privato statunitense a gennaio 2022, mentre sono risultate in forte aumento le domande di mutuo negli Stati Uniti nella settimana al 28 gennaio 2022. Sono diminuite a sorpresa le scorte di greggio in USA nell'ultima settimana.Wall Street continua la seduta con unsuldello 0,35%, proseguendo la serie positiva iniziata venerdì scorso; sulla stessa linea, lieve aumento per l', che si porta a 4.575 punti. Guadagni frazionali per il(+0,38%); sulla stessa tendenza, in moderato rialzo l'(+0,6%). Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per i(+3,36%),(+1,52%) e(+0,99%). Il settore, con il suo -0,85%, si attesta come peggiore del mercato.Al top tra i(+2,24%),(+2,09%),(+1,45%) e(+1,16%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -3,34%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,43%.Sottotonoche mostra una limatura dell'1,00%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Tra idel Nasdaq 100,(+8,30%),(+7,87%),(+5,64%) e(+4,88%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -9,58%.Svettache segna un importante progresso del 6,00%.Tonfo di, che mostra una caduta del 4,87%.Lettera su, che registra un importante calo del 4,67%.Tra i datisui mercati statunitensi:14:15: Occupati ADP (atteso 207K unità; preced. 776K unità)16:30: Scorte petrolio, settimanale (atteso 1,53 Mln barili; preced. 2,38 Mln barili)14:30: Produttività, trimestrale (atteso 3%; preced. -5,2%)14:30: Costo unitario lavoro, trimestrale (atteso 1,5%; preced. 9,6%)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 245K unità; preced. 260K unità).