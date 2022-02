USA, ADP: 301 mila occupati in meno a gennaio a causa di Omicron

(Teleborsa) - Delude fortemente l'andamento dei, che risulta inferiore rispetto al mese precedente e alle stime degli analisti. Gli occupati del settore privato hanno registrato infatti un, dopo i +776 mila del mese precedente (dato rivisto al ribasso da un iniziale +807 mila). Le attese dagli analisti indicavano un aumento di 207 mila unità.È quanto indica il report della, che ogni mese pubblica questo report sul mercato del lavoro sulla base dei dati aggregati pervenuti dal settore privato non agricolo. Tale report precede quello ufficiale del Dipartimento del Lavoro che verrà pubblicato venerdì prossimo, 4 febbraio 2022.Il calo maggiore è quello del settore dei(-274 mila), in particolare quello Leisure e Ricettività (-154 mila) e Trasporti (-62 mila). Nel settorei posti di lavoro sono diminuiti di 21 mila unità, mentre in quello delle costruzioni c'è un calo di 10 mila. A livello dimensionale, leimprese hanno registrato una diminuzione degli occupati di 144 mila, mentre le imprese didimensioni registrano un decremento di 59 mila e l'industria didimensioni di 98 mila."La ripresa del mercato del lavoro ha fatto un passo indietro all'inizio del 2022 a causa dell'e del suo impatto significativo, anche se probabilmente temporaneo, sulla crescita dell'occupazione - ha affermato Nela Richardson, capo economista di ADP - La maggior parte dei settori industriali ha subito una perdita di posti di lavoro, segnando. Il tempo libero e l'ospitalità hanno registrato la più grande battuta d'arresto dopo i sostanziali guadagni nel quarto trimestre 2021, mentre le piccole imprese sono state le più colpite dalle perdite, cancellando la maggior parte dei guadagni di posti di lavoro realizzati a dicembre 2021".