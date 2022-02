Vantea Smart in rally, festeggia crescita ricavi a tripla cifra

Vantea Smart

(Teleborsa) - Brillante rialzo per, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 5,68%.A fare da assist alle azioni contribuiscono i risultati al 31 dicembre 2021 che hanno messo in evidenza ricavi preliminari pari a 34,3 milioni di euro contro i 17,1 milioni del 2020. Una crescita a tripla cifra (+100%) che rispecchia il costante andamento in crescendo della società negli ultimi quattro semestri.Il confronto del titolo con il, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa dellarispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.La tendenza di breve diè in rafforzamento con area di resistenza vista a 8,16 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 7,59. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 8,73.