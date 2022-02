Wall Street chiude positiva

Dow Jones

(Teleborsa) - Wall Street termina la sessione in rialzo, dopo aver trascorso gran parte della seduta all'insegna della debolezza, con l'attenzione degli investitori resta concentrata sulle prossime mosse della Federal Reserve e sulle indicazioni che arriveranno dal rapporto sull'occupazione per il mese di gennaio, in programma venerdì.Ilavanza a 35.405 punti, proseguendo la serie di tre rialzi consecutivi, iniziata venerdì scorso; sulla stessa linea, l'avanza in maniera frazionale, arrivando a 4.547 punti.Leggermente positivo il(+0,6%); con analoga direzione, in rialzo l'(+0,71%).Nell'S&P 500, buona la performance dei comparti(+3,54%),(+1,67%) e(+1,43%). In fondo alla classifica, sensibili ribassi si sono manifestati nel comparto, che ha riportato una flessione di -1,28%.Tra i(+4,06%),(+3,47%),(+2,66%) e(+2,64%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -1,01%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,82%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,71%.(+7,02%),(+6,29%),(+5,17%) e(+3,21%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -10,69%.Lettera su, che registra un importante calo del 2,65%.Affonda, con un ribasso del 2,05%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,57%.Tra lepiù importanti dei mercati statunitensi:14:15: Occupati ADP (atteso 208K unità; preced. 807K unità)16:30: Scorte petrolio, settimanale (preced. 2,38 Mln barili)14:30: Produttività, trimestrale (atteso 3%; preced. -5,2%)14:30: Costo unitario lavoro, trimestrale (atteso 1,5%; preced. 9,6%)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 245K unità; preced. 260K unità)15:45: PMI composito (atteso 50,8 punti; preced. 57 punti)15:45: PMI servizi (atteso 50,9 punti; preced. 57,6 punti).