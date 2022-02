American Airlines privilegia i 737 Max 8

American Airlines

(Teleborsa) -ha deciso di acquisire 23 nuovi Boeing 737 Max 8 esercitando le opzioni di acquisto sottoscritte per questi velivoli e posticipando la consegna di nuovi 787-9 Dreamliner. La compagnia aerea ha scelto pertanto di ampliare la flotta dei 737 Max soprattutto per rispondere alla domanda dei viaggi domestici negli Stati Uniti che è data in crescita.L’intenzione di American Airlines è di aumentare l’ordine dei 737 Max 8 aerei arrivando a 30 esemplari.Glisaranno consegnati invece a partite dal quarto trimestre del 2023, anno in cui ne entreranno in flotta quattro, e fino al 2027.