(Teleborsa) -

Il Cross-rate Euro contro Dollaro continua la seduta in territorio positivo seguendo la scia rialzista disegnata dall'Euro contro la divisa nipponica.







Il cambio Euro/Dollaro USA ha aperto a 1,1303 in guadagno dello 0,80%, rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'Euro/Yen prosegue in tono positivo a 130,766, dopo aver avviato la seduta a 129,35.

