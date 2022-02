Andamento negativo per il comparto sanitario italiano (-1,31%), movimento in ribasso per Amplifon

indice delle aziende sanitarie

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per l', preannunciato dall'andamento debole delIlha avviato la giornata a quota 282.811, in diminuzione dell'1,31%. Flessione controllata invece dell'che evidenzia una leggera diminuzione rispetto alla precedente chiusura a quota 883, dopo che ha esordito a 886.Tra le azioni italiane adell'indice sanitario, pressione su, che tratta con una perdita dell'1,50%.scende dell'1,27%.Piccola perdita per, che scambia con un -0,94%.Tra le azioni del, rosso per, che sta segnando un calo dell'1,36%.Calo deciso per, che segna un -1,22%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,03%.