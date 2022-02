Avio ha avviato un programma di acquisto di azioni proprie

Avio

l'azienda aerospaziale italiana

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di, il 3 febbraio2022, in esecuzione di quanto deliberato dall’Assemblea degli Azionisti del 29 aprile 2021, ha deliberato diIl programma approvato autorizza l'acquisto di azioni proprie per un valore complessivo massimo del 10% del Capitale Sociale pari a circa 9,1 milioni di euro, fino alla scadenza della autorizzazione conferita dall'Assemblea degli Azionisti del 29 aprile 2021 (fino al 30 ottobre 2022), salvo revoca della stessa. Con tale programma, unitamente al precedente, si raggiunge il limite massimo previsto dal Codice Civile del 20% del Capitale Sociale.In continuità con il precedente programma di acquisto di azioni proprie concluso in data 23 ottobre 2020, anche questo nuovo programma sarà attuato mediante acquisti operati da un intermediario abilitato, Equita SIM, che adotterà le decisioni in merito agli acquisti in piena indipendenza rispetto ad Avio, anche in relazione alla tempistica delle operazioni, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa applicabile e dalla predetta delibera assembleare.In linea con la delibera assembleare, il programma di acquisto di azioni proprie è finalizzato a:a) perseguire un efficiente impiego della liquidità generata dall’attività caratteristica della Società anche tramite investimento a medio e lungo termine in azioni proprie;b) offrire agli azionisti uno strumento addizionale di monetizzazione del proprio investimento;c) utilizzare le azioni proprie quale corrispettivo nell’ambito di operazioni straordinarie, per ricevere i fondi per progetti di acquisizione e/o nell’ambito di operazioni di scambio di pacchetti azionari, ovvero per altri impieghi ritenuti di interesse finanziario, gestionale e/o strategico per la Società;d) utilizzare le azioni proprie acquistate o già in portafoglio al servizio di eventuali piani di incentivazione azionari, anche futuri, riservati ad amministratori, dipendenti e collaboratori della Società e/o delle sue controllate, nonché di piani di assegnazione gratuita di azioni ai soci.Avio, al 3 febbraio 2022, detiene 671.233 azioni proprie corrispondenti al 2,55% delle azioni che costituiscono il capitale sociale.Nel frattempo, sul listino milanese,presenta un andamento invariato rispetto alla vigilia, e si attesta a 10,56 euro.