Banca Ifis, Intermonte alza target price e guarda al nuovo piano

(Teleborsa) -ha alzato ilsu, gruppo attivo nello specialty finance e quotato su Euronext STAR Milan, a 20 euro per azione (da 16,50 euro) e ha mantenuto ilsul titolo a "Neutral". Gli analisti guardano già aldell'istituto, che sarà svelato il 10 febbraio, e credono che cercherà di raggiungere un ROTE prossimo al CoE, facendo leva su diversi aspetti. Secondo Intermonte, Banca Ifis punterà: a preservare i margini nelle nicchie di business in cui opera e che non sono coperte dalle principali banche commerciali; allagrazie ai maggiori capitali disponibili dopo il trasferimento della sede di La Scogliera a Losanna ; a migliorare l'efficacia della banca, anche grazie al processo di digitalizzazione che sta attuando; adper accelerare la crescita, che potrebbero aiutare la banca a interiorizzare alcune competenze che attualmente non ha.Gli analisti hanno aggiornato la valutazione sulla redditività 2022/23, alzando il target price, anche se ciò non giustifica un upgrade del rating a causa del limitato upside potenziale. "Riteniamo che un chiaro impegno a crescere in segmenti ben noti possa dissipare alcune incertezze degli investitori sulla strategia della banca, che in passato potrebbe aver influenzato negativamente la performance del titolo - si legge nella nota - Laderivanti dal cambio di perimetro regolamentare insieme alla capacità della banca di pagare dividendi più elevati nel medio termine".Secondo gli analisti ildovrebbe crescere a un ritmo del 3% nel periodo 2021-2024 a 654 milioni di euro, sostenuto dall'espansione dei volumi, che dovrebbero più che compensare alcune leggere pressioni sui margini. In dettaglio, i ricavi del segmentodovrebbero essere sostenuti dall'aumento dei GBV e da solidi incassi, mentre quelli deldalla crescita degli impieghi alla clientela.sono previsti in lieve aumento nel prossimo triennio in quanto, nonostante l'ottimizzazione dei costi che la banca dovrebbe realizzare e la maggiore efficienza derivante dal processo di digitalizzazione, l'espansione del business richiederà risorse aggiuntive. Il rapporto costi/ricavi è comunque visto in miglioramento. L'utile netto è previsto a 147 milioni di euro al 2024, ila circa il 50% nei prossimi tre anni con unacumulativa di circa 240 milioni di euro.