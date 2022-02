Banca Ifis rinnova flotta con Stellantis: 50% di veicoli ecologici in 4 anni

Banca Ifis

Stellantis

(Teleborsa) -con vetture del gruppo, con l'obiettivo di- totalmente elettrificati, ibridi plug-in o mild hybrid - entro quattro anni. Per l'occasione, il presidente di Stellantis John Elkann ha consegnato a Ernesto Fürstenberg Fassio, vice presidente di Banca Ifis, la prima vettura che inaugura il rapporto di fornitura tra due realtà: si tratta di un esemplare della nuova Jeep Compass 4xe: il SUV Jeep, prodotto nello stabilimento di Mirafiori, che adotta la tecnologia ibrida plug-in.A disposizione della banca ci sarà un, con la partnership che sarà supportata dai servizi di Leasys, azienda del gruppo Stellantis che eroga servizi di noleggio e soluzioni di mobilità. Per accelerare la transizione sostenibile della propria flotta, Banca Ifis ha avviato un progetto per l'installazione dipresso le principali sedi del gruppo a integrazione di quelle già esistenti."Banca Ifis è fortemente impegnata a contribuire, sia con la sua strategia aziendale sia attraverso specifici progetti, allo sviluppo di un futuro più sostenibile a livello sociale, economico e ambientale - ha commentato Ernesto Fürstenberg Fassio - Grazie a questa partnership, che rappresenta oggi la miglior soluzione alle nostre esigenze, possiamo, dando valore a grandi brand del made in Italy ad altissima efficienza energetica e alle competenze del saper fare italiano"."Il nostro impegno è di offrire veicoli iconici con caratteristiche di prestazioni, funzionalità, stile, comfort e autonomia elettrica capaci di integrarsi perfettamente alle esigenze di Banca Ifis - ha affermato John Elkann - Come Stellantisimpegnando la nostra organizzazione a perseguire l'azzeramento del carbonio nei nostri prodotti e nel nostro impatto ambientale".