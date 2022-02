Cassa integrazione, Inps: dal 2022 tetto di 1.199 euro a prescindere dalla retribuzione

(Teleborsa) - Un importo massimo dell'assegno pari a 1.199 euro mensili lordi, senza le distinzioni previste fino all'anno scorso tra i livelli di retribuzione dei lavoratori sospesi. È quanto prevedono lenella Circolare n. 18 del 1 febbraio 2022 e riassunte nellaAmpliando la platea dei destinatari delle integrazioni salariali, la Legge di Bilancio 2022 estende la CIGO, la CIGS, i Fondi di solidarietà bilaterali e il FIS anche ai lavoratori a domicilio e agli apprendisti. Inoltre, viene ridotta da 90 a 30 giorni l'anzianità minima di effettivo lavoro che i lavoratori devono possedere per poter beneficiare dell'integrazione.Per i trattamenti relativi a periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, si introduce un unico massimale (per l'anno 2021, pari a 1.199,72 euro), annualmente rivalutato secondo gli indici Istat, che prescinde dalla retribuzione mensile di riferimento dei lavoratori. L'assegno sarà pari all'80% della retribuzione con il nuovo massimale dato.Le nuove regole varranno solo per le sospensioni dal lavoro richieste nel 2022 e non per quelle arrivate nel 2021, anche se riferite a periodi che cadono anche quest'anno.