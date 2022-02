Civitanavi, Consob approva prospetto informativo per quotazione

(Teleborsa) - Civitanavi Systems, azienda marchigiana attiva nel campo dei sistemi high tech di navigazione e stabilizzazione inerziali, ha comunicato cherelativo alla quotazione su Euronext Milan. Come già comunicato , il bookbuilding è iniziato il 2 febbraio 2022 e dovrebbe terminare il 14 febbraio 2022, salvo chiusura anticipata. La data di. L'intervallo di prezzo del collocamento istituzionale è stato fissato da 4 a 5,2 euro per azione, con una valorizzazione della società compresa tra 100 milioni e 130 milioni di euro.Civitanavi Systems si attende che l'si chiuda con ricavi pari a 25,1 milioni di euro, in aumento del 31% circa rispetto all'esercizio 2020. L'EBITDA Adjusted Margin stimato è stimato pari al 31%, in riduzione rispetto al 35,6% dell'anno prima, mentre l'EBITDA Adjusted dovrebbe attestarsi a 7,8 milioni di euro, in aumento di circa 1 milione di euro. I ricavi totali attesi risultano compresi tra circa 34,8 milioni e 38,7 milioni di euro nel, tra circa 61,6 milioni e 68,4 milioni di euro nele tra circa 77,7 milioni e 86,3 milioni di euro nel. L'nel corso del triennio 2022-2024 è previsto sia sostanzialmente in linea e comunque non inferiore al dato stimato per l'esercizio 2021 (31%).