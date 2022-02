Clabo, a regime il secondo stabilimento negli USA

Clabo

(Teleborsa) -ha comunicato che il, annunciato lo scorso 28 settembre, ègià nel corso del gennaio 2022. La nuova fabbrica copre una superficie di circa 4.500 mq e occupa attualmente 20 addetti con la previsione di arrivare a circa 50, in aggiunta agli attuali 97 già presenti nello stabilimento principale, si legge in una nota della società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore delle vetrine espositive professionali per gelaterie, pasticcerie, bar, caffetterie e hotel.Howard McCray (HMC) ha registrato nel mese di gennaiopari a 2,1 milioni di dollari (circa 1,9 milioni di euro) in crescita del 44% su base annua. Anche glidel mese, pari a 2,3 milioni di dollari (2,1 milioni di euro ) risultano in crescita del 32% anno su anno."Siamo incredibilmente soddisfatti di come HMC stia perseguendo con determinazione i suoi obiettivi strategici di crescita - ha commentato l'AD di Clabo- I nuovi accordi commerciali recentemente annunciati, con partner di primario standing, ci stanno garantendo. Siamo dunque confidenti di raggiungere l'obiettivo di fatturato 2022 per HMC di 25 milioni di dollari come comunicato lo scorso settembre".