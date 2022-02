Coronavirus in Italia, curva continua a scendere. Ancora tante vittime

(Teleborsa) - Sonoi nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore, a fronte di poco più di, tra antigenici e molecolari, con il tasso di positività aldi più rispetto a ieri quando erano stateQuesti i nuovi numeri del bollettino diffuso come ogni dal Ministero della Salute. Calanola sua curva che, una volta raggiunto il plateau, andrà scemando "in Europa e nel resto del mondo", e mentre tutto questo procede "abbiamo visto l'emergere di sotto-varianti di Omicron come la BA.2 (la cosiddetta Omicron 2, ndr) che si sta diffondendo in molti Paesi.in termini di trasmissibilità, e capacità di evadere l'immunità". Così, responsabile Vaccini e Prodotti terapeutici Covid-19 dell'Agenzia europea del farmaco Ema, durante il periodico aggiornamento per la stampa.Cavaleri ha anche precisato chenel tempo, mentre l'ondata di Omicron si dispiega, sono dati rilevanti per capire le tempistiche di una eventuale ulteriore dose booster. Come abbiamo già visto in passato, però, per le persone gravemente immunocompromesse che ricevono una serie primaria di 3 dosi di vaccino a mRna una quarta dose sarebbe il primo richiamo per loro e, in quanto tale, è già raccomandata".La situazione del Covid in Europa è in una sorta dialla quale potrebbe seguire la fine della pandemia. Dice, intanto, l'Oms Europa.A due anni dall'inizio della pandemia di Covid-19, l'Europa potrebbe presto entrare in un "lungo periodo di tranquillità" grazie agli alti tassi di vaccinazione, alla variante Omicron più mite e alla fine dell'inverno. ", ci dà la possibilità di un lungo periodo di tranquillità", ha affermato il direttore dell'Oms Europa Hans Kluge, aggiungendo: "