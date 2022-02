Giornata in tenuta per il comparto del commercio in Italia (+0,45%)

settore vendite al dettaglio a Piazza Affari

comparto vendite al dettaglio europeo

FTSE Italia Retail

indice EURO STOXX Retail

bassa capitalizzazione

Basicnet

(Teleborsa) - Si muove in territorio positivo il, che prende il via in moderato rialzo rispetto alla vigilia, performando molto meglio delche dà segnali di maggiore debolezza.Ilha aperto a 130.860,7, in recupero dello 0,45% rispetto ai livelli della vigilia, mentre l'evidenzia un più deciso calo dell'1,13% a 649.Tra i titoli adel comparto vendite al dettaglio, brillante rialzo per, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 2,59%.