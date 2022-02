Green Pass, stop a didattica a distanza e restrizioni per chi è vaccinato

(Teleborsa) - Stop allaper i bambini vaccinati anche se avranno compagni di classe positivi e fine delleper gli adulti che hanno concluso il, anche se la Regione in cui vivono entrerà in zona rossa. È quanto ha stabilito il Governo nell'ultimoapprovato ieri in Consiglio dei Ministri. CdM in cui ha fatto rumore la decisione delladi non votare il nuovo decreto nonostante siano state accolte alcune proposte soprattutto sul tema scuola. "I dati sulle vaccinazioni sono molto incoraggianti. Vogliamo un’ Italia sempre più aperta, soprattutto per i nostri ragazzi. Nelle prossime settimane andremo avanti su questo percorso di riapertura. Sulla base dell’evidenza scientifica, e continuando a seguire l’andamento della curva epidemiologica, annunceremo un calendario di superamento delle restrizioni vigenti", si legge in una nota diffusa dal partito di Matteo Salvini.Comunque nessun abbandono del, la cuisarà illimitata per chi ha fatto il booster o ha due dosi ed è guarito dalla malattia. "Non c’è nessunanel decreto che abbiamo approvato. Stiamo aprendo una fase nuova grazie ai vaccini che stanno finalmente piegando la curva epidemica senza per questo aver dovuto fare scelte di limitazioni molto significative", hanno spiegato i ministri Patrizio Bianchi e Roberto Speranza.Ad oggi, il 91 % degli italiani risulta vaccinato con lache comincia a scendere. Positivi i segnali che provengono daidove ricoveri e terapie intensive per la prima volta risultano in calo dopo mesi. Il 64 % dei posti letto è occupato da non vaccinati. Saranno i numeri dei contagi e della pressione sul sistema ospedaliero a segnare la scansione del calendario delle prossime riaperture.