International Care Company, accordo con CPP Italia e PAYBACK

International Care Company

(Teleborsa) -(ICC), società italiana attiva nei servizi di assistenza e quotata dal dicembre 2021 su Euronext Growth Milan, ha siglato un(parte della multinazionale CPP) finalizzato alla d, la piattaforma di Marketing ed Engagement Multipartner più diffusa in Italia. Attraverso la partnership con CPP, i clienti PAYBACK potranno acquistare il prodotto DOC 24 light, pacchetto che prevede consulti telefonici con la centrale operativa h24 di ICC e video-consulti con medici. Questi consulti prevedono lo screening dei sintomi da remoto e il supporto di medici generici qualificati della centrale operativa della società, spiega una nota."Siamo orgogliosi di annunciare oggi il lancio di un nuovo servizio dedicato ai clienti PAYBACK, grazie al supporto di un partner come CPP con cui ormai collaboriamo da tempo - ha commentatodi International Care Company - Si tratta di un nuovo, importante, passo per, che ci pone nelle migliori condizioni per cogliere le future opportunità del settore e continuare a sostenere il nostro forte momento di crescita e trasformazione profonda".