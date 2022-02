Intesa Sanpaolo rispetta ampiamente requisito patrimoniale BCE

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) -ha ricevuto la decisione finale della BCE riguardante ila livello consolidato, a seguito degli esiti del Supervisory Review and Evaluation Process (SREP). Il requisito patrimoniale da rispettare complessivamente i, valore che la banca italiana rispetta ampiamente.I coefficienti patrimoniali di Intesa Sanpaolo a livello consolidato al 30 settembre 2021, deducendo dal capitale 1.932 milioni di euro di riserve distribuite a ottobre 2021, 2.804 milioni di euro di dividendi maturati nei primi nove mesi del 2021 (di cui 1.399 milioni distribuiti come acconto dividendi a novembre 2021) e le cedole maturate sulle emissioni di Additional Tier 1, risultano pari a:Se calcolati applicando i, sono pari a: 13,8% per il Common Equity Tier 1 ratio, 18,8% per il Total Capital ratio. Se calcolati applicando i, sono pari a: 15,1% per il Common Equity Tier 1 ratio pro-forma a regime, 20,3% per il Total Capital ratio pro-forma a regime.