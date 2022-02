L'Indice dei titoli bancari in Italia prosegue la serie positiva iniziata lunedì scorso (+1,27%)

Indice dei titoli bancari in Italia

EURO STOXX Banks

comparto bancario a Piazza Affari

indice bancario europeo

Unicredit

BPER

Banco BPM

mid-cap

Credem

Banca MPS

Banca Popolare di Sondrio

(Teleborsa) - L'si è mosso all'insegna degli acquisti seguendo la scia positiva disegnata dall'Ilha aperto a 11.197,73, e si è poi portato a quota 11.160,14, in aumento dell'1,27% rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'archivia la seduta in territorio positivo a 109,48, dopo aver avviato la seduta a 108,85.Tra le azioni più importanti dell'indice bancario di Milano, prepotente rialzo per, che archivia la sessione con una salita bruciante del 2,31% sui valori precedenti.Rialzo marcato per, che archivia la sessione in utile dell'1,96% sui valori precedenti.Apprezzabile rialzo per, in guadagno dell'1,74% sui valori precedenti.Tra leitaliane, punta con decisione al rialzo la performance di, con una variazione percentuale dell'1,74%.Modesto guadagno per, che avanza di poco a +0,89%.Allunga timidamente il passo, che termina la seduta con un modesto progresso dello 0,57%.